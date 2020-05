Bienestar se deslinda de video sobre "felicidad sin lujos"

La Secretaría de Bienestar se deslindó de un video que circula en redes sociales, con un logo de esa dependencia, en el que se habla de que la felicidad no se encuentra en los lujos, ni en las casas grandes, sino en la austeridad y habla sobre Baja California Sur.

El video dura cerca de un minuto y no fue compartido en las redes sociales de esa dependencia, sino entre usuarios de redes sociales.

Algunos tuiteros realizaron críticos respecto al video, en el que se asegura que "nuestra riqueza como pueblo debe medirse en nuestros bienes como se hizo en el periodo neoliberal", en donde incluso aparece una caricatura que evoca al expresidente, Carlos Salinas.

El video fue difundido, luego de que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que trabaja en elaborar un índice que mida el bienestar de la población, alternativo al que mide el Producto Interno Bruto (PIB), y en el que, entre otros parámetros, se incluirá el grado de felicidad de los mexicanos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que elabora este nuevo índice porque en el regreso a la nueva normalidad tras la situación de emergencia por la pandemia del Covid-19 no se puede seguir midiendo de la misma manera que se ha venido haciendo.

"Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto; lo voy a presentar, un nuevo parámetro, que va a medir, sí crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social, se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad, y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo.