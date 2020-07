Bienvenida, alerta de género federal en CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la alerta sobre violencia de género que viene de la Secretaría de Gobernación es bienvenida y se comparte con la que la administración capitalina decretó en noviembre del año pasado.

"Lo que es importante es que las alertas tengan un plan de trabajo muy concreto, que busque disminuir la violencia; el problema, a veces, de la alerta de género que se dio en otros estados, es que no tuvo impacto, porque realmente era un cúmulo de propuestas, que no necesariamente tenían objetivos muy claros", dijo.

El pasado 9 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat "decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción" para conocer el amparo de la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México.

Organizaciones sociales comentaron que con esto se avanza en el conocimiento de la declaratoria de AVGM, en el contexto de violencia feminicida en el país y, en particular en la Ciudad de México, lo que podría derivar en que este mecanismo sea una garantía sólida para la exigibilidad de los derechos y el cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional, ante las omisiones de los estados en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Sheinbaum comentó que en cuanto a la estrategia relacionada contra la violencia de género, no ha habido modificaciones en el recurso por la emergencia sanitaria por Covid-19 y aseguró que se incrementaron 20 millones de pesos para la mejora de las Lunas, los lugares en donde las mujeres pueden acudir frente a violencia o algún tema particular relacionado con género en donde reciben asesoría.

"Entonces este año se están destinando para su mejora, alrededor de 20 millones de pesos, adicionales a lo que se destinaba el año anterior, más el trabajo que está haciendo la Fiscalía General de Justicia, donde también hay un aumento del presupuesto", dijo.