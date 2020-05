Bienvenida la crítica: Gatell

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta las críticas del exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro Robles, sobre la manera en que su gobierno ha contabilizado las cifras de contagios de Covid-19.

El miércoles pasado en su cuenta de Twitter, el doctor José Narro publicó que es imposible afirmar que se ha aplanado la curva de pandemia: Con los datos de "López-Gatell (...) llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos de Covid-19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos llevó 8 días. Acumular los terceros, sólo 6 días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?".

Por la noche en conferencia de prensa Hugo López-Gatell respondió a las críticas de gobernadores y exsecretarios de Salud, en el sentido de que sus cifras no tienen credibilidad. "Bienvenida la crítica y la pluralidad", dijo.

"En el país existe libertad de expresión y de prensa. Hay estilos, preferencias y aquí trabajamos sobre ciencia, pero no quiere decir que la gente se prive de opinar, a mí me gusta la obra de Siqueiros y hay a quien no, si quieren opinar, qué bien, hay un país libre, hay que recordarnos que existe libertad de prensa", reiteró.

Pico de contagios

y muertes

Con mil 982 casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas, México rompió récord en el número de contagios de un día para otro, en total suman 29 mil 616 personas diagnosticadas con el virus, lo mismo ocurrió en cuanto a fallecimientos, pues se registraron 257 nuevas muertes, con lo que suman 2 mil 961.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que la CDMX, BC y Edoméx. son las entidades consideradas "focos rojos" de la epidemia. En cuanto a ocupación hospitalaria, mencionó que a nivel nacional hay 13 mil 688 camas disponibles y 6 mil 754 están ocupadas, sobre las de cuidados intensivos dijo que es de 27%.