“Bienvenidos a la 4T los que quieran”

Ciudad de México.- La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que son bienvenidos todos los que se quieran sumar a las causas del movimiento de la Cuarta Transformación. Lo anterior, luego de que morenistas reclamaron la incorporación de priistas al Acuerdo por la Unidad.

“Nosotros tenemos nuestras causas, aquí el que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] sea electa por el pueblo, ¡bienvenido!”, expresó Claudia Sheinbaum ante cientos de integrantes de Morena, del Partido del Trabajo y Partido Verde.

La coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación aseguró que luchan por los derechos del pueblo sin importar su clase social: “Tenemos principios que nos conducen como personas: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”.

“Compañeros, no voy a traicionar al pueblo de México. Estamos por la democracia”, aseguró.

Durante la firma del Acuerdo por la Unidad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nombró a los expriistas que se sumarán al movimiento de respaldo a Claudia Sheinbaum en el estado; sin embargo, los asistentes los abuchearon, quienes lanzaron la consigna: “¡Fuera el PRI, fuera el PRI!”.

Al acuerdo se sumó el exalcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta; Jesús Valdés Palazuelos, exdirigente estatal del PRI y exalcalde de Culiacán; el diputado local, Ricardo Madrid Pérez y la diputada local, Cinthia Valenzuela Langarica, también exdirigente estatal del PRI. Asimismo, el exboxeador mexicano Julio César Chávez.