Biosensor de la UNAM detectará el Covid-19 de manera fácil y barata

Ante la emergencia sanitaria por coronavirus, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollan un biosensor para la detección veloz y masiva del Covid-19, el cual tendrá un precio accesible, "sin necesidad de lectores, infraestructura ni máquinas sofisticadas", informó la UNAM a través de un comunicado.

Los investigadores del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (Lansbiodyt), de la Facultad de Ciencias (FC) en colaboración con estudiantes, trabajan en un sensor que detecte la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, con la capacidad de hacer hasta 43 pruebas, en un tiempo máximo de 90 minutos, evitando elevados costos como los de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés).

Tatiana Fiordelisio y Mathieu Hautefeuille, responsables del proyecto, explicaron que el biosensor hace una detección específica del virus a través del material genético, con una carga viral menor que facilita el diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad, a diferencia de las pruebas rápidas que se diagnostican una infección en etapas más avanzadas, cuando el paciente ya desarrolló anticuerpos. Además, este tipo de sensor proporciona una señal de cuántos virus hay en una muestra.

El grupo espera que los hospitales y laboratorios en todo el país puedan implementar el sensor en las próximas semanas y que en este momento, se encuentran en la fase de validación por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

"Procuramos un sensor con especificidad, cuyo uso sea fácil y barato, además de que pueda llevarse a lugares donde no haya hospitales ni laboratorios clínicos", detallaron.

"La muestra del paciente se tomaría de la nariz o de la boca y se colocaría en una mezcla de trisol –solución comercial compuesta por cloroformo y otros solventes–, en ese momento el virus quedaría inactivado, lo que significaría una gran ventaja porque la muestra puede ser transportada a cualquier otra parte sin peligro de contagio", aclaró la UNAM en un comunicado.Los miembros de la Universidad Nacional calculan que el costo por prueba será de 300 pesos, aproximadamente, a diferencia de otras pruebas de Covid-19, con costos que oscilan entre mil 500 pesos hasta dos mil pesos.

"No se usarán kits de insumos ni reactivos que se necesitan para PCR, y que ya no hay a nivel mundial porque somos de los últimos países que viven el contagio por Covid-19", expusieron los científicos como una de las ventajas del biosensor.

Otra facilidad es su manejo, pues no requiere de gran capacitación ni de instrumentación, "se puede instalar en cualquier parte y adaptarse a aparatos distintos de detección, como un microscopio o un lector de placas, ambos con fluorescencia, o en un citómetro", advirtió la Máxima Casa de Estudios.

El proyecto, integrado por 28 expertos, ha sumado esfuerzos desde hace cuatro para la creación de este sensor versátil de biomoléculas, útil para una diversidad de enfermedades. Hasta el momento, es capaz de diagnosticar la diabetes con patente registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).