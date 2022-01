Blanco: Exgobernadores negociaron con narcos

Ciudad de México.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que su antecesor Graco Ramírez y su ex Secretario de Seguridad, Alberto Capella sí negociaron con integrantes de la delincuencia organizada como Santiago Hernández Mazarí, «El Carrete», líder del grupo criminal «Los Rojos».

Al salir de la Fiscalía General de la República (FGR), Blanco aseguró que existen vídeos y grabaciones en las que consta que ambos ex funcionarios negociaban con el narcotráfico.

"De ex gobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite", dijo.

"Hay grabaciones donde el ´Carrete´ menciona que pactó con Capella y pactó con Graco".

Blanco acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR a presentar una denuncia de hechos contra quienes resulten responsables por la supuesta "guerra sucia" iniciada en su contra.

Con ello, solicitó a la FGR que investigue las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico, que derivaron de la difusión de una fotografía en la que aparece con tres hombres que han sido identificados como supuestos líderes de la delincuencia organizada.

Asimismo, denunció las amenazas que él y su familia han recibido a través de "narcomantas" y pidió que se investigue a ex servidores y servidores públicos estatales coludidos con la delincuencia organizada.

El gobernador estatal afirmó que el ataque mediático en su contra ha sido organizado por jueces, fiscales, policías estatales y municipales coludidos con el narcotráfico.

"No voy a parar porque no voy a permitir que estos personajes destruyan mi imagen y aquí estoy dando la cara. No les tengo miedo, aquí estoy firme dando la cara, que no se equivoquen estos ´narcopolíticos´ y toda esta delincuencia organizada", señaló.