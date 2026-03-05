Blindaje en Palacio Nacional previo al 8M en Ciudad de México
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las medidas buscan evitar confrontaciones durante el 8M.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- A tres días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo, alrededor de Palacio Nacional comenzó la instalación de vallas para resguardar el recinto histórico.
Acciones de la autoridad
Trabajadores de la Ciudad de México comenzaron con la instalación de las barreras de acero, de más de dos metros de altura, también alrededor de la Catedral Metropolitana.
¿Qué declararon las autoridades?
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo ayer que era probable que se blindara el Palacio Nacional, ante las protestas de las colectivas de mujeres.
En su conferencia mañanera de este 4 de marzo, Sheinbaum Pardo aseguró que "hay muchos avances" para las mujeres en México, pero "obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado".
"Es probable que se blinde Palacio Nacional", dijo la Mandataria federal al señalar que en las movilizaciones del 8M participan integrantes el bloque negro y otros grupos que buscan dañar el recinto histórico.
"Para evitar una confrontación entre policías y mujeres, ponemos estas vallas", señaló.
