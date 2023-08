“Blindan” a López-Gatell

Ciudad de México.- En el Senado de la República y en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se han presentado en los últimos tres años más de un centenar de puntos de acuerdo para exhortar, invitar, llamar a comparecer o remitir información al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pero han sido bloqueados por Morena y sus aliados.

La única ocasión en la que Hugo López-Gatell acudió en los más de tres años al Senado fue en el marco de la glosa del Segundo Informe, donde al iniciar su comparecencia se quitó el cubrebocas.

Los citatorios han sido para que explique temas que van desde la alta mortalidad en la pandemia con más de 700 mil fallecidos, sus estrategias de quedarse en casa en lugar de acudir a hospitales, no usar cubrebocas, no vacunar a menores, criminalizar a los padres de niños con cáncer, eliminar Normas Oficiales, entre otros, sin que sean aprobados o respaldados por el oficialismo.

El último punto de acuerdo que se analiza en comisiones fue presentado esta semana por senadores del PRI, que argumentan que “el desabasto de medicamentos siquiátricos ha empeorado debido a la insuficiencia probada del subsecretarioHugo López-Gatell”.

Los senadores del PRI, Manuel Añorve, Jorge Carlos Ramírez, Mario Zamora y Verónica Martínez recordaron que el pasado 25 de julio del presente año, “presentamos una proposición con punto de acuerdo para que el doctor Hugo López-Gatell compareciera ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y explicara, entre otros temas, la política nacional farmacéutica, el desabasto de medicamentos siquiátricos para pacientes con padecimientos de salud mental y neurológica, los casi 700 mil fallecidos por la pandemia del Covid-19, el mal manejo de la emergencia sanitaria y la explicación detallada sobre las causas para proponer la cancelación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, indicó que “Morena se caracteriza por tener un gobierno con una boca agresiva y una piel sensible, que evade la rendición de cuentas republicana, y López-Gatell le tiene miedo al Congreso, por eso no viene, porque no quiere ser confrontado”.

Sin embargo, reconoció que no es una actitud sólo del funcionario, porque él “representa esa actitud cobarde de sólo estar en foros con aplaudidores que le hagan alabanzas, aunque diga sandeces como de golpes de Estado de niños con cáncer”.