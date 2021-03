Bloquean carretera por prohibición de venta de alcohol en Chiapas

Restauranteros establecieron esta mañana, un bloqueo carretero, ante el anuncio de la Secretaría de Salud de Chiapas, para no permitir la venta de bebidas alcohólicas y cierre total de playas del 18 de marzo al 18 de abril, en un intento para evitar una nueva oleada de coronavirus.

Los prestadores de servicios de Puerto Arista, Playa Linda, Boca del Cielo, Madre Sal, se han instalado en el crucero de la via 200 que va de Ciudad Hidalgo a Arriaga y la carretera que enlaza Tonalá hacia Puerto Arista, justo en el kilómetro 73.

En ambos lados del bloqueo se encuentran varados cientos de automóviles del transporte de carga, pasaje y particulares, que buscan llegar a Oaxaca, Ciudad de México, Guatemala, Tuxtla y otros puntos.

Los restauranteros exigen diálogo con la Secretaría de Salud, ya que no quieren aceptar la disposición para no vender bebidas alcohólicas durante un mes, pues consideran que les afectará en su economía.

--Cierre de playas y prohibición de venta de bebidas alcohólicas

La disposición del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, del cierre de playas y prohibición de venta de bebidas alcohólicas se extendió a los municipios de Pijijiapan, Tapachula, Acapatahua, Arriaga y Tonalá.

En el pasado puente vacacional, miles de paseantes abarrotaron las playas en varios puntos de Tonalá.

En el bloqueo carretero participan dueños de palapas, restauranteros, transportistas, vendedores ambulantes y comerciantes de Puerto Arista, Ceiba, Belisario Domínguez, Playa del Sol, Playa Linda, Boca del Cielo, Madre Sal y otros.

Hasta ahora ningún funcionario se ha acercado a hablar con los inconformes que se apostaron desde las 06:30 horas.