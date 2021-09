Bloqueo de CNTE en Michoacán, provocación con interés político: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán a que terminen el bloqueo a las vías del tren que mantienen desde hace varias semanas, y acusó que esta acción se trata de una provocación con intereses políticos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los maestros que están protestando por falta de pago "son muy poquitos" y "por gente que quiere hacernos quedar mal".

"Aprovecho también, dar un saludo y al mismo tiempo un llamamiento a los que ya desde hace mucho tiempo están tomando las vías en Michoacán, son muy poquitos, es una provocación ¿por qué no vienen aquí con Leti (Leticia Ramírez, de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia)?

"Está perjudicando a muchas personas, tienen detenidos trenes, es el transporte de combustóleo que se utiliza para la generación de energía eléctrica, ¿a quién perjudican? Al pueblo, entonces sólo por intereses políticos, por gente que quiere hacernos quedar mal, porque lo que quisieran es que diéramos la orden de desalojarlos para que tengan la bandera de que somos represores", aseveró.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal propuso a los integrantes de la CNTE que mantienen tomadas las vías del tren a que se trasladen a la Ciudad de México a cobrar su sueldo.

"Los llamo de manera respetuosa a que venga, que desalojen las vías y que sus demandas justas serán atendidas porque el gobierno que represento esta para hacer justicia. Si se trata de un chantaje, no, pero si se trata de que no les han pagado su sueldo y lo demuestran ya casi les digo que vengan a cobrar, pero que nos ayuden, nos ayuden de esa manera".

López Obrador manifestó que su gobierno está abierto al diálogo y rechazó que su gobierno sea uno de los que quita, sino al contrario "este es un gobierno que da".

"No se perjudica nadie, la vez pasada lo dije y lo repito, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, y este es un gobierno que da", recalcó.