Bloqueos en Circuito Interior y AICM desatan caos vial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes se registraron diversas afectaciones viales en inmediaciones del

y accesos al

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de la Ciudad de México (AICM), debido aencabezadas por personas que denuncian fraude por parte de una agencia automotriz, así como por un grupo deUno de losse ubicó sobrecon dirección hacia La Raza, antes de la incorporación con Eje 1 Norte, donde personas que se identificaron como defraudadas por unacerraron la circulación. Posteriormente, también se reportó un bloqueo en la misma vialidad con dirección al aeropuerto.De acuerdo con los reportes, familiares y amigos de una mujer identificada como, acompañados por aproximadamente 50 personas, se concentraron en el cruce dey Norte 13, en la colonia Federal. Los manifestantes exigieron la intervención de representantes de la agencia automotriz, a quienes acusan de no entregar una camioneta que ya había sido liquidada.Durante varios momentos, los inconformes se mantuvieron sobre la vialidad, bloqueando el tránsito hacia el norte. Más tarde, autoridades reportaron la liberación de carriles centrales en la zona con dirección al aeropuerto, aunque permaneció presencia de, incluidos equipos de control de multitudes.De manera paralela, otro grupo de manifestantes, integrado por, bloqueó el, antes de Fuerza Aérea, en dirección a la Terminal 1 del AICM. Los conductores exigieron que se refuerce la prohibición para que aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales del aeropuerto, argumentando afectaciones a su actividad laboral.