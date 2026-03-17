Bloqueos en Circuito Interior y AICM desatan caos vial
Taxistas exigen reforzar prohibición de aplicaciones dentro del Aeropuerto Internacional.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes se registraron diversas afectaciones viales en inmediaciones delCircuito Interior y accesos al Aeropuerto Internacional
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de la Ciudad de México (AICM), debido a manifestaciones simultáneas encabezadas por personas que denuncian fraude por parte de una agencia automotriz, así como por un grupo de taxistas.
Uno de los bloqueos se ubicó sobre Circuito Interior con dirección hacia La Raza, antes de la incorporación con Eje 1 Norte, donde personas que se identificaron como defraudadas por una agencia Chevrolet cerraron la circulación. Posteriormente, también se reportó un bloqueo en la misma vialidad con dirección al aeropuerto.
De acuerdo con los reportes, familiares y amigos de una mujer identificada como Esperanza Hernández, acompañados por aproximadamente 50 personas, se concentraron en el cruce de Circuito Interior y Norte 13, en la colonia Federal. Los manifestantes exigieron la intervención de representantes de la agencia automotriz, a quienes acusan de no entregar una camioneta que ya había sido liquidada.
Durante varios momentos, los inconformes se mantuvieron sobre la vialidad, bloqueando el tránsito hacia el norte. Más tarde, autoridades reportaron la liberación de carriles centrales en la zona con dirección al aeropuerto, aunque permaneció presencia de elementos de seguridad, incluidos equipos de control de multitudes.
De manera paralela, otro grupo de manifestantes, integrado por taxistas, bloqueó el Boulevard Puerto Aéreo, antes de Fuerza Aérea, en dirección a la Terminal 1 del AICM. Los conductores exigieron que se refuerce la prohibición para que aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales del aeropuerto, argumentando afectaciones a su actividad laboral.
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