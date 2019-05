"Borran" reforma educativa de Peña

Ciudad de México.- Con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Morena sumó los votos necesarios en el Senado de la República para avalar la nueva reforma educativa que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que desaparece el modelo en el sector que impulsó el gobierno del priista Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado.

De no haber sido por estos partidos de oposición, la bancada mayoritaria no habría conseguido las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes, y la reforma se habría enviado a la "congeladora legislativa" y no a los estados como lo marca la Constitución Política para su ratificación.

Al tratarse de una reforma constitucional, para ser promulgada debe contener con la aprobación de al menos 17 Congresos locales más uno. Por lo que Morena confía en que antes del 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Maestro, se haya consumado el proceso.

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la reforma que además hace obligatoria la educación superior y respeta la autonomía universitaria, y fija en los planes y programas de estudio que se incluya la enseñanza de matemáticas, lecto-escritura, literacidad y educación sexual y reproductiva.

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma hizo un reconocimiento al Congreso de la Unión, por aprobar la reforma y subrayó: "La SEP considera como un avance importante que los legisladores establecieran que los docentes son actores primordiales del proceso de enseñanza y de la transformación social del país, además de revalorar al magisterio y de respetar sus derechos laborales".

El vocero de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Wilbert Santiago, dijo que para la CNTE no se ha logrado abrogar la reforma, puesto que permanece en el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores lo que ellos consideran una "excepción laboral", esto es que los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento se regulan por el artículo tercero constitucional, pese a que sí se reconoce que los maestros quedarán regidos por el apartado B del 123 constitucional, como habían demandado.