Brasil tiene 310 nuevas muertes por COVID-19, la cifra más baja desde abril

Brasil registró en las últimas 24 horas 310 nuevas muertes por coronavirus, el número diario más bajo desde abril, que elevó el total de fallecidos a 126.960 y parece confirmar que la pandemia empieza a ceder en el país, según datos oficiales.



El boletín emitido por el Ministerio de Salud también indicó que en la última jornada se confirmaron 10.273 nuevos casos, con lo que el total de contagios en el país llega ahora a 4.147.794.



Ese último balance confirma que la pandemia empieza a remitir en el país, aunque las propias autoridades sanitarias aclararon que los datos de los fines de semana suelen ser menores, ya que se reduce el personal encargado de recopilar la información.



En este caso, por ser festivo este lunes en Brasil, pudiera haber información aún no debidamente contabilizada, aunque de todos modos la tendencia a la ralentización de la pandemia parece ser clara.



Según datos de la Universidad John Hopkins, una referencia sobre la situación de la pandemia en el mundo, este lunes la India superó a Brasil en número de casos, con 4,2 millones, aunque sigue por debajo del país suramericano en muertes, con 71.642.



En términos absolutos, Brasil se mantiene en segundo lugar en la estadísticas de muertos por coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos.



En Sao Paulo, las autoridades sanitarias informaron de que este lunes se completaron en este estado cuatro semanas consecutivas con las cifras de fallecidos en caída, algo que no había ocurrido desde la primera muerte en esa región, en marzo pasado.



Aún así, Sao Paulo, con 43 millones de habitantes, se mantiene como el estado más afectado por la pandemia en el país, con 855.722 casos y 31.353 fallecidos.



Aunque la curva epidemiológica ha comenzado a ceder en casi todo el país, las autoridades sanitarias han vuelto a advertir sobre la necesidad de mantener ciertas medidas de precaución, que este lunes fueron olvidadas en casi todas las playas brasileñas.





EL FESTIVO DE LA INDEPENDENCIA Y LOS BRASILEÑOS EN LA PLAYA



Brasil celebró este lunes el Día de la Independencia y las arenas de Río de Janeiro, Sao Paulo, el litoral del noreste y de casi todo el país se abarrotaron de personas que ignoraron tanto la gravedad de la pandemia como la distancia social recomendada para impedir un mayor número de contagios.



Escenas similares se registraron en playas fluviales de Manaos, en el corazón de la Amazonía y que, hace tres meses, llegó a entrar en colapso sanitario y hasta funerario por la epidemia, que si bien ha remitido en esa región, aún no ha sido totalmente superada.



En Brasilia, el presidente Jair Bolsonaro encabezó una breve ceremonia por el Día de la Independencia, que celebra la separación de Brasil de Portugal, declarada el 7 de setiembre de 1822.



La fecha es festivo nacional desde 1949 y tradicionalmente es celebrada con desfiles militares desde 1889, aunque este año esas conmemoraciones multitudinarias fueron canceladas para evitar las aglomeraciones de personas en plena pandemia.



Aún así, la ceremonia encabezada por Bolsonaro reunió a todos los ministros del Gobierno, altos jefes militares y unas 500 personas frente a la residencia oficial de la Presidencia, donde fue izada la bandera nacional y hubo una breve presentación de una escuadrilla de aviones acrobáticos.