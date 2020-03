"¡Brincos dieran! Imagínense, ahí si me bocabajean..." AMLO no cancelará la "mañanera" por coronavirus

Aunque la epidemia del coronavirus se convierta en una emergencia de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cancelará sus conferencias "mañaneras".

"Jajajaja, noooo, ¡brincos dieran! Imagínense. Si no pagamos publicidad en la telera, en la radio, en los periódicos. Sí hay compra de espacios, pero no como era antes. Si no tuviésemos esto (la mañanera), ahí si me bocabajean, nos tumban. No, no, no tenemos que estar informando la gente".

El presidente López Obrador recordó que incluso sus opositores lo desaforaron para meterlo a la cárcel.

"¿Qué no me querían meter a la cárcel? Me desaforaron cuando fui jefe de gobierno y habían hasta elaborado orden de aprehensión y el pueblo me sacó a flote, el pueblo, porque es mucha pieza y no es tonto".

Esta mañana de lunes, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó sobre la situación del coronavirus en México.

Refirió que hay cinco casos confirmados y uno considerado como portador asintomático.

"Todos han tenido síntomas leves, muy, muy leves; de hecho, en algunos casos casi inaparentes, como fue el caso identificado en Chiapas. El caso de Chiapas es importante porque lo descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón. Son dos chicas jóvenes que habían estado en Italia y regresaron de la misma experiencia de intercambio académico", detalló.

---Morena insiste en fondo de hasta 25 mil mdd para frenar COVID-19

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, insistió en crear un fondo emergente por hasta 25 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia por el coronavirus, pues sólo sería como "un seguro" por si llegan a hacer falta.

"Es un recurso por si se necesita y si hay más necesidades, no nos agarre desprevenidos, para que el gobierno tenga una bolsa lo suficientemente grande y también las entidades federativas.

"Ojalá y no se necesiten, es como comprar un seguro, uno compra un seguro, no pensando en tener un incidente, sino si ocurre, tener una mejor manera de enfrentarlo", expuso.

El líder morenista dijo que ese fondo especial emergente se usaría sólo si es necesario y prevé tener lista la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos mañana, pero no informó de dónde saldrían los nuevos fondos.

Ayer domingo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell descartó que sean necesarios recursos multimillonarios como los propuestos para enfrentar el coronavirus, aunque consideró posible apoyar más al sistema de salud pública.

Por otro lado, Delgado Carrillo estimó innecesarias medidas para evitar contagios en San Lázaro como suspensión de actividades, o restricciones como las planteadas por el Senado, aunque la Jucopo lo analizará por la tarde si se dictarán medidas preventivas.