'Bronco' se hará prueba de Covid solo si presenta síntomas

Tras acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en dos eventos oficiales el viernes y sábado últimos, al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se le hará la prueba para detectar el virus SARS-Cov-2 sólo si presenta algún síntoma de Covid-19, ya que, de hacerla inmediatamente después de un posible contagio, muy probablemente resultaría negativa, comentó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario dijo que hasta el momento el gobernador "está súper bien, hoy he hablado varias veces, y está perfectamente de salud"; pero agregó que se le seguirá monitoreando yante cualquier evidencia que presente de algún síntoma, "le vamos a hacer la prueba, es buen paciente, se adhiere a las instrucciones médicas, confía en su servidor y en mi equipo".

Por otro lado, el secretario señaló que sigue en pie su viaje a Rusia, no obstante el anuncio que hizo el presidente López Obrador, en el sentido de que en su plática telefónica que tuvo con el presidente de aquél país, Vladimir Putin, se acordó la adquisición de 24 millones de vacunas Sputnik, pues la intención del gobierno estatal es no sólo que haya más vacunas, sino también que se instale en la entidad una fábrica que produzca el citado biológico para abastecer a Nuevo León, a México y a otros países.

Manuel de la O Cavazos aseveró que además de intentar conseguir la vacuna rusa se están buscando otras opciones y hoy tuvo una videoconferencia con autoridades de China. Además, dijo, se integrará un Comité conformado por gente de mucho prestigio entre empresarios, académicos, directores de hospitales y funcionarios estatales, que tiene por objeto analizar y resolver sobre la compra de vacunas.

El propósito, señaló que es que las vacunas que se compren sean buenas, seguras, eficaces y lo más baratas que se puedan, en un proceso transparente "para que nadie se gane un centavo", pues afirmó que así Nuevo León pude ser un ejemplo en el país, pero aclaró que la vacunación se hará en coordinación con el gobierno federal para no duplicar esfuerzos.

El secretario comentó que este lunes se reportaron mil 096 nuevos contagios con el virus SARS-CoV-2, y se cumplieron cinco días seguidos con más de mil casos, mientras la suma total de infectados asciende a 146 mil 340 pacientes.

Hoy se reportaron 44 decesos por covid-19, para un total de siete mil 457 defunciones desde el cuatro de abril. El día de hoy hay dos mil 049 personas hospitalizadas de las cuales 492 están intubadas, la cifra más alta en toda la pandemia.