¿Brozo regresará a Televisión Azteca?

Una vez más Luis García armó polémica luego de que subiera un foto a su cuenta de Instagram donde se le ve muy sonriente y atrás de él alguien de espaldas, pero con la característica peluca verde y saco oscuro de Brozo.

El conductor deportivo de TV Azteca visitó el Estadio Azul, excasa del equipo Cruz Azul y que cerrara para ser demolido, ahí quien fuera figura de la Selección Mexicana se tomó una imagen en donde se le ve con un hombre de espaldas con la imagen que hace inconfundible al personaje que da vida Víctor Trujillo.

"Siguen las sorpresas carajo!!! Muy pronto...", escribió García desatando así un sin fin de comentarios, todos ellos pidiendo que se confirme lo que están viendo y que si el Payaso Tenebroso regresará a TV Azteca.

"Doctor... No juegue con mis sentimientos", "El Brozo, increíble", "¡Par de cracks carajo!", "Quieren que les cuente un cuentooooo?", escribieron algunos mientras otros pusieron en duda que si Luis García se iba a ir a Televisa. "¿Pues que de verdad te vas a Televisa?", "No entiendo Tv azteca va a levantar la basura de telerisa o el doc ya se va ir a telerisa".

Mientras tanto, García sin develar el secreto también subió otra imagen en donde sostiene un balón, mientras muestra una sonrisa de oreja a oreja, pero al fondo de ella se ve a Brozo caminar con alguien más.

"Te extraño tanto Estadio Azul, que vine a visitarte carajo!!! Quiero llorar carajo!!!", escribió.

Hay que recordar que hace escasos cinco días el mismo Luis García también hizo público que se encuentra realizando un proyecto con Carlos Loret de Mola y Galilea Montijo, los dos personajes totalmente de Televisa, por lo que desató las dudas de su incorporación a la televisora de San Ángel.

El noticiero "El Mañanero" salió del aire hace algunas semanas y la obra de teatro que realizaba Víctor Trujillo también terminó, así que no sería extraño que el comunicólogo ya tenga en el bolsillo un proyecto nuevo.