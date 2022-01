Bryan LeBaron pide a EU investigar a gobernadores de Morelos y Veracruz

El activista Bryan LeBaron Jones envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicita que las agencias antidrogas estadounidenses investiguen los presuntos nexos del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, con el crimen organizado, así como a cualquier otro funcionario que pudiera ser cómplice.

En la misiva de tres páginas, LeBaron Jones expuso al mandatario del partido Demócrata el caso de la fotografía difundida hace unos días en la que aparece Blanco Bravo con tres cabecillas de la delincuencia organizada que operan en Morelos, así como la aparición de narcomantas que lo ligan con cárteles de la droga.

"El segundo caso se trata de 9 cuerpos sin vida que aparecieron desnudos y empapados de sangre a un costado de una carretera en el estado de Veracruz junto con un mensaje dirigido al secretario de estado de la misma entidad, señor Erick Cisneros Burgos, político cercano al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusándolo de ser traidor al CJNG a favor de trabajar y apoyar a sus rivales, el Cártel de Sinaloa.

"Como de costumbre, no hay señales de que se esté llevando a cabo una investigación seria por parte de las autoridades estatales o federales", señaló.

El activista afirmó que las autoridades mexicanas quieren hacer creer a los ciudadanos que se tratan de hechos aislados de grupos criminales matándose entre ellos.

Acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, "trata de pintar un panorama diferente cada mañana", sobre la situación de violencia, inseguridad y corrupción que afecta al país.

"El argumento de la soberanía del país se ha convertido en el pretexto perfecto para garantizar la complicidad que existe entre las autoridades y los criminales en México", expuso.

Y añadió: "Le cierran las puertas al mundo para defender su monopolio de impunidad criminal, mientras se multiplican los muertos, los cárteles, la droga y la corrupción. Todo esto ya no puede ser excusa para permitir violaciones de derechos humanos o dejar que el poder de las organizaciones criminales transnacionales quede sin control. Como países socios y vecinos, comparten los problemas y sus consecuencias, por eso exigir el cumplimiento de los compromisos y tratados internacionales no puede verse como una amenaza a la soberanía nacional, se deben compartir las metas, honrar los acuerdos, trabajar en equipo y rendir cuentas".

Mencionó que a pesar de las mejores intenciones del presidente López Obrador y las innumerables promesas de mejoras futuras, la "incapacidad y corrupción" no permiten progresos en su lucha contra el crimen.

"Sobran evidencias de que este es un problema que México no puede manejar por sí solo, ni debería hacerlo. A decir de todos, se trata de una crisis internacional e inevitablemente requerirá una respuesta internacional. Debemos entender que más allá de los discursos de soberanía, hay un problema compartido, por lo tanto, la solución requiere de una coordinación que trascienda fronteras, todo ello respetando los derechos de los ciudadanos de ambos países".

Por ello, el activista Bryan LeBaron Jones pidió al presidente Biden: "solicite a las agencias estadounidenses correspondientes que investiguen a fondo lo que está ocurriendo actualmente en Morelos y Veracruz, así como cualquier otro caso en el que los funcionarios del gobierno puedan ser cómplices del crimen organizado".