Busca FGR ampliar dictamen sobre incendio de la Guardería ABC

La Fiscalía General de la República (FGR) busca una ampliación del dictamen que estableció que el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, pudo ser provocado.

Por ello, el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal concluyó que la FGR no ha retardado la investigación que mantiene abierta en contra de Juan Carlos Lam Félix, exsecretario técnico del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, señalado como uno de los supuestos autores intelectuales del siniestro y dio por concluido el juicio de amparo que tramitó sin entrar al fondo del asunto.

Esto debido a que la FGR informó al juez que no ha cerrado la investigación contra Lam Félix, ni la ha determinado ni dictará auto de no ejercicio de la acción penal, debido a que realiza gestiones de asistencia jurídica internacional para requerir al estadounidense David Mitchell Smith que amplíe su dictamen emitido en 2010, en el que concluyó que el incendio fue provocado.

La FGR investiga si la tragedia se originó dolosamente en una bodega de la Secretaría de Hacienda y se propagó a la estancia infantil para destruir documentación sobre la deuda pública de Sonora durante la gestión de Bours por 10 mil millones de pesos.

Para ello, la Fiscalía busca que el dictamen de Smith se amplíe en cuanto al origen, causa, responsabilidad y análisis de clasificación del incendio.

Además, la FGR informó que solicitó designar dos peritos en materia de arquitectura forense, sin que hasta el momento hayan sido designados.