Busca López-Gatell "ir posicionando" uso de cubrebocas

El subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que usó un cubrebocas en su reunión con el director general del IMSS, Zoé Robledo, este lunes, "para ir posicionando" este mecanismo de prevención entre la población, para la segunda etapa de la pandemia de Covid-19 en México.

"Lo usé por dos razones, para ir posicionando el uso de este dispositivo como auxiliar cuando concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, y por respeto a la institución que puso esa disposición en sus reuniones", dijo.

El funcionario detalló que al inicio de la pandemia no era recomendable el uso de cubrebocas porque podría llevar a las personas a la confusión de que era una medida intercambiable por el confinamiento en casa, lo que no hubiera aplanado la curva de contagios.

"No existe evidencia científica de que este mecanismo sea eficiente, hasta hoy. Así que si empezábamos a desviar la atención pública con elementos de dudosa eficiencia, nos llevaría a relajar las medidas de contención de la pandemia", explicó.

Entre otras preguntas hechas por la prensa, López-Gatell aseguró que "ninguna persona muere de asfixia por el uso del cubrebocas", pues estos artefactos médicos tienen medidas que permiten la respiración.