Busca México acceder a 18 proyectos de vacuna contra Covid-19

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que México se encuentra en pláticas con países como China, Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Alemania y Estados Unidos para poder acceder a 18 diferentes proyectos de vacuna contra el Covid-19.

Al participar en la reunión virtual con diputados de Morena, el canciller mexicano explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que México participe en el mayor número de protocolos de países que vayan en fase tres de la vacuna, que es cuando se suelen hacer entre 35 mil y 40 mil pruebas y al terminar ya se presentan a las autoridades regulatorias para su aprobación.

Recordó que se organizó una plataforma multilateral llamada COVAX, en la que participan 190 países, y el objetivo es garantizar que todos los países tengan acceso a, al menos a un porcentaje del total de vacunas que necesitan, y se puede optar por tener un 10% o hasta el 20% de las vacunas que vas a necesitar.

Explicó que COVAX hizo una alianza con otra iniciativa internacional que formó Bill Gates hace varios años, que se llama CEPI, y COVAX tiene una cartera de aproximadamente 18 vacunas que se están probando, entonces, "si estás en COVAX, cuando COVAX vaya teniendo la información de las vacunas que funcionan, entonces las pondrá a disposición para surtirse al 10% o el 20% de las necesidades de cada uno de los países que ya referí".

"Entonces, todas las vacunas a nivel bilateral, las hemos tratado; las de China, las de Inglaterra, particularmente AstraZeneca, Oxford; las de Francia, Sanofi; Italia que acabamos de estar ya en comunicaciones con el Instituto Nacional, el equivalente a los institutos nacionales italianos; la Rusa, desde luego Alemania con CureVac y BioNTech; Estados Unidos, estamos en comunicación muy estrecha con ellos.

"En resumen les podría yo decir que estamos en todas las iniciativas respecto a la vacuna, al mismo tiempo que los demás países de la OSD, lo cual, el objetivo en síntesis, es que México tenga el número suficiente en tiempo para poder hacer la vacuna una vez las autoridades regulatorias en México, Cofepris y Salud, den la autorización a los estudios que ya comenté", describió Marcelo Ebrard.

En esta participación, Ebrard Casaubón dijo que en el supuesto de que México no tuviera acceso a la vacuna que están buscando otros países, por cualquier razón o motivo, porque ellos lo decidan aplicar primero, porque tuviéramos alguna diferencia de otro tipo, porque no tuviésemos los recursos suficientes; entre otros, México está buscando concretar cuatro vacunas.

Reconoció que el tema de la capacidad de producción de vacunas es un tema de seguridad nacional, así debe ser visto y en consecuencia así se ha tratado.

"México fue el único país de América Latina que planteó 4 proyectos de vacunas una es de la Universidad Autónoma de Querétaro, encabezado por la rectora; otro es del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya sede está en Morelos; otro es del Tecnológico de Monterrey TecSalud, junto con la Universidad de Baja California y otras instituciones, y tenemos otra que es de una empresa mexicana que produce vacunas que se llama Avimex y que está en combinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social", informó.

Explicó que estos cuatro proyectos de vacunas se presentaron y lograron estar en la misma mesa que todas las demás vacunas del mundo. "Eso ha sido también una exigencia porque tienes que tener niveles muy avanzados de lo que presentas, pero finalmente México lo logró, lo presentó".

"Ahora estamos atrayendo fondos internacionales y orientando recursos que ya tiene la propia secretaria, en la Agencia Mexicana de Cooperación, para respaldar esos proyectos mexicanos de vacuna, que también hay proyectos de tratamientos y también proyectos importantes de pruebas, para desarrollar en México pruebas propias que nos permitan detectar el virus con el menor costo posible. Bueno, entonces la medida no es solo traer a México del exterior, sino también lograr coinversiones para México pueda ampliar su capacidad tecnológica", explicó el canciller.