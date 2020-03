Busca Morena prohibir contenidos misóginos en radio, televisión, cine y videojuegos

El senador de Morena, Salomón Jara Cruz, propuso prohibir y sancionar la difusión de cualquier mensaje o contenido que promueva estereotipos de género y violencia contra la mujer en radio, televisión, cine y videojuegos.

A través de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Radio y Televisión, el senador propuso dotar a la Secretaría de Gobernación (Segob) de mayores facultades para prevenir y sancionar la difusión en medios públicos de mensajes, expresiones o contenidos de lenguaje machista, estereotipos de género y otras modalidades de violencia contra la mujer.

De este modo, televisoras, radiodifusoras y distribuidoras de cine y videojuegos podrían ser sancionadas con multa de 500 a 50 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Los recursos obtenidos de la aplicación de estas multas serían aplicados para fortalecer las políticas públicas destinadas a atender el problema de violencia contra las mujeres.

"Todas y todos hemos visto anuncios espectaculares, carteles y campañas de publicidad completas y cosificantes, basadas en la utilización del cuerpo de la mujer y perpetuando el estereotipo que la convierte en un objeto sexual a disposición del hombre. Lo mismo sucede con diversos géneros musicales cuyas letras presentan a la mujer como un producto objetivado e hipersexualizado cuyo valor depende exclusivamente de su apariencia física y su utilidad sexual", apuntó el legislador.

Retomó el estudio "Violencia de género en el reggaetón" realizado por la Universidad de Chile que concluyó que en dicho género musical se manifiestan la violencia física, psicológica y simbólica contra la mujer.

"Lo perturbador de estos mensajes es que no se transmiten a las 2 de la mañana a través de medios restringidos, sino que es lo que escuchamos en la radio y vemos en la televisión en horarios triple A, es a lo que están expuestos sus hijas e hijos, mis hijas y nieta, las y los niños de todo México", advirtió.

"No se trata de censura sino de que la autoridad aplique la ley y el mandato de esta es muy claro: garantizar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia".

Destacó que frente a la crisis que enfrenta el país en materia de violencia contra la mujer, se ha propuesto recurrir a la salida más fácil pero ineficiente del populismo penal pero que su propuesta busca una ruptura y un cambio de paradigma que trastoque y redefina las estructuras patriarcales normalizadas para que el Estado asuma las responsabilidades que no asumieron las administraciones anteriores.

La iniciativa presentada por Jara Cruz fue turnada a las Comisiones para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda.