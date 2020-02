Busca PAN bajar años en que aparece información negativa en buró de crédito

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de reducir de seis a cuatro años el tiempo que la información negativa permanezca en el buró de crédito.

Este documento, que ya analiza la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también busca prohibir el uso de datos crediticios para que los patrones determinen que un trabajador es candidato a ocupar un puesto, así como eliminar de manera inmediata y sin condición la información negativa relativa a créditos menores de 6 mil pesos, una vez que se cumpla con el pago.

La iniciativa, impulsada por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (PAN), precisa que de acuerdo con un estudio elaborado por The Statment Index, entre 400 mil personas, el 16% no tiene calificación crediticia, ni posibilidad de acceso al crédito, pero el 57% aparece con información negativa.

De acuerdo con diversas fuentes de información, el promedio de las deudas existentes es en torno a mil pesos, "pero muchas de estas personas ni si quiera saben que se encuentran en la base de datos y aquellas que lo saben no tuvieron la oportunidad de ser informadas previamente", añadió.

México, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ocupa el octavo lugar en el ámbito mundial en robo de identidad, por lo que cuando un ciudadano se entera de que está en el buró de crédito y le ha sido robada su identidad, acceder a más créditos es un proceso burocrático complicado.

Pérez Rivera mencionó que se busca establecer una regulación que permita disminuir los tiempos en los cuales la información negativa permanezca registrada, con la finalidad de mejorar la economía del país y brindar a millones de mexicanos la posibilidad de acceder al crédito.

La iniciativa propone que en caso de que el cliente sea víctima de robo de identidad, y le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la conducta punible de la que es víctima, deberá presentar denuncia ante autoridad competente y pedir la corrección ante el usuario, adjuntando los soportes correspondientes.

"Con esto vamos a favorecer el rezago de la cartera vencida, para que quienes vayan y paguen su deuda puedan reestablecer su posibilidad de acceso al crédito y reactivar su economía. A efecto de que se acabe con estos abusos, las organizaciones financieras deberán incorporar la notificación al acreditado de que está en el buró de crédito para que se puedan tomar las medidas correspondientes", afirmó el diputado del PAN.