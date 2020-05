Busca PAN junto con el bloque de contención impedir uso del Ejército

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) analizan junto con el llamado bloque de contención de PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la posible presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo presidencial que ordenó a las Fuerzas Armadas colaborar con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), expuso que por ahora no hay una decisión y se espera la postura y disposición de los demás grupos parlamentarios de oposición, pues se requeriría el 33% de integrantes del Senado.

Pero "de no sumar estaríamos explorando cualquier otro medio de defensa ante este acuerdo inconstitucional arbitrario y oscuro", planteó la legisladora, en conferencia con diputados y senadores del PAN.

Ahí los legisladores Murguía y el también senador Julen Rementería Del Puerto hicieron un reconocimiento a la actuación de las Fuerzas Armadas pero advirtieron visos de inconstitucionalidad en el acuerdo presidencial.

Este debió, conforme al régimen transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, establecer con claridad porqué es esta una situación excepcional que amerita la participación castrense, los mecanismos de fiscalización de esa colaboración, periodos acotados para ello y cómo se fortalecerá a la Guardia Nacional, expusieron.

"No funcionó ni la Guardia Nacional ni la política de abrazos no balazos y en vez de fortalecer a la Guardia al contrario" se manda al Ejército y la Secretaría de Seguridad Ciudadana queda subordinada a él, expuso la senadora.

Como en todo lo que no puede resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador, manda a las Fuerzas Armadas, ya sea para "compra y administración de pipas, construcción de Aeropuerto de Santa Lucía, de policía migratoria, cada vez que algo se le complica se lo encarga al Ejército (también) distribuir libros, distribuir medicinas", dijo Murguía.

Rementería indicó que esto es el reconocimiento del fracaso en seguridad y el mandatario bien pudo incluso argumentar que una de las razones de la decisión es la pandemia por Covid-19, pero, en cambio, no se informa por qué van a durar las Fuerzas Armadas 5 años en las calles, y si se espera o no que ese tiempo dure la pandemia.