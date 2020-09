Busca San Lázaro acelerar reforma presidencial a Afore

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que impulsará, junto a otros grupos parlamentarios, la celeridad a la iniciativa de reformas al sistema de pensiones que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a este cuerpo legislativo para su análisis y eventual aprobación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que el actual sistema no genera pensionados, sino desamparados, por ello destacó que esta iniciativa que propone el Ejecutivo federal servirá para corregir la reforma de 1997, la cual eliminó el sistema solidario de pensiones para empezar con cuentas individualizadas.

Indicó que es falso que en esta propuesta se plantee una especie de control de precios de comisiones por la administración de las Afore; la idea, explicó, es que se cobren comisiones que en promedio serán iguales a los otros países, porque durante muchos años este sistema ha permitido que las comisiones estén claramente por encima de los estándares internacionales.

Delgado Carrillo refirió que uno de los objetivos de esta reforma es que las comisiones que se cobran por la administración de cuentas de pensiones estén dentro del promedio del mercado internacional, donde se consideran a Estados Unidos y Chile.

Explicó que con esta iniciativa la aportación del trabajador no se modificará, pero el empleador sí aumenta su aportación total de 6.5% a 15%; la patronal pasará de 5.15% a 13.87%. Además, el gobierno federal modificará su aportación para beneficiar a los empleados de menores ingresos.

"Por primera vez en la historia de México la pensión del trabajador tendrá un incremento real de 40%", subrayó.

Expuso que otro beneficio de esta reforma será que las Afore van a cobrar comisiones menores de 1% y poco a poco ese monto se va a reducir más, pues actualmente cobran por el total de lo ahorrado y eso también va a cambiar; esas administradoras, enfatizó, tendrán que buscar ahora sí el mayor rendimiento, para que no estén viviendo de lo que les quitan a los trabajadores.

"Con esta reforma vamos a corregir una de las herencias más terribles del régimen neoliberal: la reforma de 1997, que lo único que generó fue un sistema que no daba pensionados, sino desprotegidos; pues más de 60% de los trabajadores no alcanzarán a tener pensión en ese esquema".

Delgado Carrillo celebró que esta iniciativa haya contado con el aval del sector empresarial, el cual de manera responsable apoyará para que esta propuesta tenga viabilidad y que se beneficie a los trabajadores de México.