Buscaban huir por falta de comida, pero los frenaron

Villahermosa, Tab.- Ante la saturación de la estación migratoria ubicada en Villahermosa, el Instituto Nacional de Migración solicitó a la Diócesis de Tabasco que le prestara la Casa de Retiro de la Renovación, donde se encontraban cerca de 300 centroamericanos; sin embargo, ante la falta de comida y agua, intentaron huir, pero fueron frenados por la Policía Federal.

La mañana de este viernes, alrededor de 80 migrantes que se encontraban en el refugio temporal, sobre la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, buscaban irse a otra ciudad; sin embargo, las autoridades federales y estatales lograron detener su marcha, pero una decena de extranjeros escapó.

Uno de los centroamericanos que llevaba en los brazos a una niña denunció maltrato y poca atención. Acusó que tenían más de una semana en la Casa de Retiro de la Diócesis con poca alimentación.

"Porque no nos dan atención, no nos dan la comida a la hora, tenemos más de 10 días ahí y no nos dan solución, queremos irnos para nuestro país, no hay atención aquí", señaló.

Una de las mujeres que intentaba escapar de este refugio temporal y quien dijo ser de origen hondureño, acusó a las autoridades de tenerlos en pésimas condiciones. "No nos atienden, tenemos cinco días de no bañarnos, sin comida, sin leche, yo embarazada, no es justo", refirió.

Mientras que cinco presuntos traficantes de personas fueron detenidos durante el aseguramiento de 75 migrantes centroamericanos y cubanos -27 menores de edad- en una carretera del centro de Chiapas.

Agentes del MP y policías y se percataron de que los migrantes "que caminaban por la carretera, al ver a los policías huyeron al monte, incitados por los presuntos polleros.