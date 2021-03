Buscamos garantizar un Estado de bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno busca el establecimiento de un auténtico estado de bienestar en el país garantizando la seguridad social "desde la cuna hasta la tumba".

Al supervisar trabajos de programas de bienestar, el titular del Ejecutivo federal recordó que hace 20 años, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, comenzó a impulsar la entrega de una pensión para adultos mayores, al tomar el ejemplo programas similares que se impulsaban en países europeos.

Indicó que en un Estado de bienestar se garantizan las pensiones para adultos mayores, atención médica y educación gratuita, entre otros derechos sociales.

"Cuando iniciamos lo de la pensión hace un poco más de 15 años, pero la verdad hace 20 años, cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México, teníamos como referente lo que sucede todavía en algunos países de Europa, lo que se conoce como Estado de bienestar. En España, desde luego en Inglaterra, sobre todo en los países nórdicos, se tiene el derecho a una pensión al llegar a una edad, Suecia, Dinamarca, se llega a 65 años y ya se recibe una pensión, todos, y desde luego no es poco, es lo suficiente para poder vivir y disfrutar en el último tramo de la vida.

"Y también se reciben otros apoyos, es gratuita la atención médica, es gratuita la educación y hay otras, muchas prestaciones sociales, derechos sociales y a eso se le conoce como Estado de bienestar.

"Cuando nosotros iniciamos esto pensábamos que, aunque se trataba de una pequeña ayuda, pues teníamos que caminar hacia el establecimiento de un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, y vamos avanzando y vamos a seguir con ese propósito, vamos a seguir ese ideal de que el mexicano tenga protección desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, que se tenga seguridad social", dijo.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, el presidente López Obrador recordó que el año pasado los migrantes mexicanos enviaron al país 40 mil 600 millones de dólares en remesas - la principal fuente de financiamiento del país - lo que demuestra, indicó, que el pueblo mexicano no es flojo, no es indolente, "nuestro pueblo es trabajador, que donde tiene oportunidades sale adelante, progresa y ayuda al desarrollo de nuestro país".

"Por eso sí se puede llegar al Estado de bienestar si desatamos toda la creatividad de nuestro pueblo y sí se tiene un buen gobierno que no permita la corrupción, porque ese es un problema gravísimo, es un cáncer la corrupción. Si se acaba con la corrupción, si se destierra la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde y podemos salir adelante", agregó.