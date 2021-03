"Buscamos poner orden en el sector eléctrico"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno pondrá orden en el sector eléctrico ante el abuso de empresas particulares, nacionales y extranjeras, pues manifestó que "no queremos que sigan robando".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca terminar con los subsidios para esas empresas, pues acusó que pagan menos por el servicio de energía eléctrica que en los hogares de la población mexicana.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que las empresas manifiestan que les preocupa el medio ambiente, pero "todo es una simulación y un disfraz".

"Ahora estamos poniendo orden y ya no queremos que sigan robando, para decirlo de manera clara, y ellos no quieren dejar de robar, y es es el asunto, es la cuestión, es el tema, se disfrazan diciendo que las empresas producen energías limpias y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos en el medio ambiente, les preocupa bastante el medio ambiente. Todo eso es una simulación, un disfraz", afirmó.

"¿Cuál es el resultado?, ¿cuál es la conclusión?, de que por todas esas modificaciones que se hicieron a la constitución, las leyes pagan tarifas más bajas que las que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Esos subsidios que se deben pagar con el dinero del pueblo deben desaparecer, es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones", aseveró.