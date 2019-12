Buscan 10 millones de votos mexicanos en EUA

Este 10 de diciembre se conformará el Consejo Binacional de Fuerza Migrante, un movimiento que reunirá a colectivos de mexicanos en Estados Unidos, el cual buscará generar 10 millones de votos para las elecciones que se realizarán en noviembre de 2020.

La finalidad es levantar la voz y generar un contrapeso, aseguró el empresario mexicano, Jaime Lucero, promotor del movimiento Fuerza Migrante, que desde hace tres años, se dedica distribuir ropa y en el ámbito gastronómico, inició una campaña para conformar Fuerza Migrante y unir a la comunidad mexicana.

"Estamos muy divididos y no tenemos poder político que evite que personajes como Donald Trump lleguen a ese cargo. Los problemas son enormes, necesitamos crear la respuesta a esos problemas, salirnos del molde de ideas e intentar algo nuevo que nos impulse", expresó a Notimex Jaime Lucero.

El Consejo Binacional también busca apoyos en México para consolidar su movimiento, al cual ya se sumó el equipo de beisbol Pericos de Puebla, está en proceso Charros de Jalisco, la Selección Mexicana de Futbol y el equipo Chivas.

"Se formará un consejo binacional con organizaciones mexicanas y los que vivimos en Estados Unidos, reuniremos la mesa de deportistas en Estados Unidos y México, para hacer este rompecabezas más completo, serán actores para fondear una organización", explicó Lucero, quien nació en Puebla y emigró a Nueva York en 1975.

Fuerza Migrante abrirá una oficina en Washington y otra en Ciudad de México, ya con el Consejo, al que están convocadas 120 representantes de organizaciones de mexicanos, plantearán actividades que incidan en migrantes mexicanos, a través de la educación, para que ejerzan su derecho al voto.

"Queremos reunir 10 millones de votos en Estados Unidos y 10 millones de credenciales del Instituto Nacional Electoral en México, para incidir en el gobierno mexicano. De Estados Unidos no se pueden desasociar, hay múltiples razones por las que debemos hacer ese ejercicio binacional", aseguró el empresario.

Lucero lamentó que en las elecciones de 2016, un alto porcentaje de mexicanos ayudaran a los republicanos a ganar las votaciones, ya que calculan que 38 por ciento de los nuestros votaron por (Donald) Trump.

"Es preocupante porque él se va a ir, pero ya hay más gente en el Partido Republicano esperando seguir sus pasos y cada día van a ser peores los ataques. Estamos por ver lo peor de Donald Trump", alertó Jaime Lucero.

"Tenemos 15 millones de mexicanos que, pudiendo convertirse en ciudadanos estadounidenses, no lo han hecho, sin saberlo, están expuestos a que por cualquier falta menor los deporten y así afectar a su familia". Destacó que entre los objetivos del movimiento, no se encuentra ninguna candidatura.

"No es mi perfil, no me interesa, quiero que tengamos voz en ambos países y que lleguen los más aptos y los mejores a los puestos públicos. Es un momento histórico en el que nuestras organizaciones están conscientes del peligro de no hacer que esa presencia de la que estamos hablando", concluyó Jaime Lucero.

Además de Pericos de Puebla, se han sumado a Fuerza Migrante la Liga Mexicana del Pacífico, Consejo Mundial de Boxeo, Asociación de Medallistas Olímpicos de México, Fundación Shcolas, del Papa Francisco y la Liga de Verano de Beisbol.