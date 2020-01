Buscan a ex convicto que atacó a perro pitbull

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México busca a un ex convicto, por atacar a machetazos a "El Güero", un perro pitbull, quien a raíz de las agresiones, está hospitalizado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la semana pasada, Roberto "N", llegó drogado y en estado de ebriedad a su domicilio y con un machete atacó a su madre, luego a su padre.

El papá del individuo, un hombre de la tercera edad logró escapar del ataque, gracias a que "El Güero" intervino en su defensa, lo que molestó a Roberto y a él lo atacó en varias ocasiones, golpeándolo en el hocico, en las patas y en el lomo, luego de esto el sujeto huyó del inmueble ubicado en la GAM, donde los vecinos que se percataron de la acción, lo denunciaron ante las autoridades capitalinas.

Consta en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-5/UI-3 C/ D/00024/01-2020, que Roberto "N" estaba drogado y alcoholizado al momento que intento matar a sus padres, quienes refirieron a las autoridades que "de milagro" se escaparon. Los gritos y amenazas del ahora prófugo, alteraron a "El Güero" que tenía cuatro meses de haberse unido a la familia. El can impidió que hombre entrara al área de los cuartos, por ello lo agredió con el machete en distintas ocasiones.

Un día después los vecinos vieron que el ex convicto salió del domicilio, oportunidad que aprovecharon para llamar a la asociación protectora de animales, Mundo Patitas, para que rescataran al can, el cual lloraba y se lamentaba por las heridas que le ocasionó Roberto con el machete.

Ahora "El Güero" se recupera de las más de 12 heridas que tiene a lo largo de su cuerpo, como en el occiso y lomo, cuyos gastos y cuidado están por cuenta por parte de la presidenta de la organización, Norma Huerta, quien logró en 2019 en la ciudad la primera prisión preventiva contra un hombre que le prendió fuego a una pitbull, cuyo caso dio a conocer este diario.