Buscan a Josué en Hidalgo; se lo llevaron sujetos armados

A través de redes sociales, familiares de un niño de 4 años denunciaron que un grupo de sujetos ingresó a su domicilio ubicado en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, donde tras golpearlos se llevaron al menor.

Los hechos sucedieron durante la noche en la comunidad de El Susto, donde varios sujetos ingresaron de manera violenta y luego de agredir a los padres se llevaron al infante, identificado como Josué.

Pese a que los pobladores acudieron en auxilio de la familia afectada e incluso colocaron retenes carreteros, los sujetos no fueron detenidos, por lo que al momento se desconoce el paradero del infante.

Al respecto, la fundación Sonrisas Pérdidas dio a conocer que fueron contactados por los familiares del niño quienes solicitaron el apoyo para la búsqueda del infante.

Ante ello se realizó la ficha de búsqueda del menor que se identifica como de 4 años de edad, de 1.20 metros de estatura y su estatus es de no localizados y sus familiares continúan con la petición de que se comparta la ficha.

En tanto en la Procuraduría de Justicia dieron a conocer que no se puede difundir ningún dato sobre este caso.