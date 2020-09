Buscan castigar piropos y chiflidos con 4 años de prisión en Hidalgo

La diputada de Morena, Noemí Zitle Rivas, propuso una reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo para castigar con cuatro años de prisión los chiflidos, piropos y otras formas de acoso sexual. Señaló que este tipo de manifestaciones deben de ser tipificadas como un delito y el acoso sexual en espacios públicos y privados castigarse con cuatro años de prisión.

La legisladora morenista propuso una iniciativa para adicionar el artículo 189 al Código Penal del Estado y refirió que con ello se busca reducir la violencia de género, "ayudemos a las mujeres que se enfrentan día a día a situaciones que vulneran su dignidad como persona". Con la propuesta de adición del artículo, comete delito de acoso sexual quien con fines lascivos asedie reiteradamente mediante comentarios, insinuaciones, gestos ofensivos, roces corporales, frotamientos o tocamientos indebidos a persona de cualquier sexo sin su consentimiento, aprovechando su desventaja en espacios públicos y privados.

Para este tipo de violencia se busca que haya penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a 300 días de multa, además de que este delito será perseguido por querella y en el caso de los menores por oficio. "En la actualidad son miles de mujeres que se enfrentan a situaciones que vulneran su integridad y seguridad, tal es el caso de los tan conocidos como piropos que no hacen más que agredir con comentarios ofensivos respecto a su físico, pero que intentan disfrazar como un alago, lo mismo sucede con los silbidos, gestos y frotes intencionales que recurrentemente se ven y escuchan en los espacios públicos". En el caso de Hidalgo, señaló, no hay cifras debido a que las víctimas de acoso sexual no denuncian.