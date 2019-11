Buscan castigar robo de diseños indígenas

El Senado de la República se dispone a avalar sanciones a quien o quienes hagan uso de diseños de las comunidades indígenas sin su consentimiento para vestimenta o accesorios de todo tipo.

La propuesta, que circula en la Comisión de Cultura, busca penalizaciones que van de los mil a 50 mil días de multa a quienes cometan infracciones como copiar o imitar elementos culturales de las comunidades, así como utilizarlos o aprovecharlos sin autorización y con fines de lucro. Además, se plantea que el Estado debe reconocer a los pueblos y comunidades el derecho colectivo a la titularidad sobre los elementos de su cultura e identidad.

Diseñadores de alta costura, como Carolina Herrera, recientemente hicieron uso de diseños indígenas sin consentimiento de las comunidades; anteriormente, lo hizo Dior, la francesa Isabel Marant, Nestlé, Madewell, las casas españolas Mango, Zara, Desigual e Intropia.

De 2012 a 2019, al menos 23 marcas de ropa nacionales e internacionales se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Impacto, que acumula hasta el momento 39 casos de plagio registrados, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En enero de este año, el organismo autónomo informo sobre el tema al gobierno federal y a los 32 estados les pidió salvaguardar los derechos artísticos nacionales.

De esta manera, los pueblos y comunidades que identifiquen el uso no consentido de diseños, conocimientos o expresiones culturales podrán solicitar la intervención de las instituciones correspondientes para gestionar las medidas de compensación, reparación del daño, retiro de los bienes culturales que están en circulación y garantías de no repetición.

La propuesta de dictamen plantea que todo pueblo o comunidad tiene el derecho de reserva al acceso, en cualquier forma, a las manifestaciones rituales, religiosas, de sanación, curativas o cualquier otra que se considere sensible para garantizar su convivencia pacífica y la supervivencia de los elementos de su cultura e identidad.

La iniciativa también sugiere un sistema nacional de salvaguardia de cooperación interinstitucional, el cual tendría, entre otros objetivos, registrar, catalogar y documentar manifestaciones de la cultura e identidad indígena y afromexicanas.