Buscan con drones a niño de 2 años desaparecido en Tabasco

Un niño de dos años desapareció de su casa en el municipio de Cárdenas, por lo que familiares, vecinos y autoridades llevan más de 36 horas buscándolo, incluso una empresa particular puso a disposición de sus padres un dron para tratar de localizarlo.

De acuerdo con la ficha de Alerta Amber emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), el menor de nombre Luis Enrique tiene solo dos años de edad y salió de su domicilio particular la mañana del 9 de junio, y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que su integridad física está en riesgo y se pide la colaboración de la sociedad en general para localizarlo.

El pequeño tiene su domicilio en la ranchería el Santuario de Cárdenas, Tabasco, desde donde salió; personal de Protección Civil, así como Carlos Enrique Pérez y Luisa Fuente, padres del menor, y vecinos han hecho lo posible por encontrarlo pero han pasado ya 36 horas.

En esta búsqueda ya incluso revisaron y achicaron un pozo cartesiano cercano al domicilio de la familia Pérez Fuentes con la finalidad de encontrarlo pero no hubo resultado.

La búsqueda se ha intensificado por laderas y caminos vecinales, además que una empresa puso a disposición un dron para revisar por aire una laguna cercana a la casa del pequeño Luis Enrique.

El temor crece debido a que en el 2018 dos menores fueron asesinados en este municipios en hechos diferentes, logrando en tu momento la FGE detener a los culpables, resultaron ser vecinos de la misma zona.