Buscan esclarecer el crimen de matrimonio

Puebla, Pue.- Autoridades ministeriales de Puebla, Tlaxcala y federales llevaron a cabo más de 50 datos de investigación para esclarecer el asesinato del matrimonio poblano conformado por Alexandro y Karina.

"Nos ha llevado a avanzar al respecto (...) tenemos avances sustanciales al respecto", informó ayer fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt.

Explicó que la Fiscalía de Puebla coadyuva con los trabajos de investigación que realiza la Fiscalía General de Tlaxcala, entidad donde las víctimas fueron privadas de la libertad y de la vida.

"Aunque la Fiscalía General del Estado tenía que declinar competencia, solicitamos seguir coadyuvando con ellos", expuso.

Además, también la Fiscalía General de la República intervino en el caso para coadyuvar en las indagatorias.

Las dos víctimas fueron reportadas como desaparecidas desde el jueves pasado y familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicar con vida al matrimonio.

Sin embargo, el viernes las autoridades poblanas determinaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina y de acuerdo con videos de seguridad fueron privados de la libertad en Tlaxco, y luego sus cuerpos aparecieron en un paraje.