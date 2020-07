Buscan evitar en Nuevo León que la gente salga a la calle entre las 22 y 05:00 horas

Después de cinco días consecutivos con más de 600 casos de personas que contrajeron el virus SARS-CoV-2, y que aumentó aceleradamente la ocupación de camas generales y de terapia intensiva para pacientes covid , el Consejo de Seguridad en Salud de Nuevo León, acordó la noche del miércoles instrumentar una serie de acciones para reducir al máximo posible la movilidad de personas y con ello la velocidad de los contagios del nuevo coronavirus, informó la Secretaría Estatal de Salud.

Asimismo, se contempla evitar que, si no tiene actividades esenciales o urgentes que realizar, la gente salga a la calle de lunes a viernes entre las 22:00 y las 05:00 horas del día siguiente, pues muchos lo hacen por andar en bares o reuniones de convivencia. También se buscará que a ninguna hora haya movilidad no urgente sábados y domingos.

Igualmente se hará cumplir el acuerdo del Consejo de Seguridad en Salud para el uso obligatorio y adecuado del cubrebocas, al tiempo que se impedirá que quienes no lo porten puedan subir al Metro a las unidades del transporte urbano, debido a que se ha observado un relajamiento en dicha medida.

Manuel de la O Cavazos, secretario estatal de Salud, señaló que esta mañana se realizaría una reunión virtual con los alcaldes y el gobernador, Jaime Rodríguez, para analizar la forma en que buscarán el cumplimiento de esas medidas, sin que se trate de un toque de queda, como ha sido denominado por algunos medios, ya que una decisión de ese tipo, corresponde al presidente de la República.

El total de las acciones para tratar de disminuir los contagios de Covid-19, y detalles para su cumplimiento, se darán a conocer durante la rueda de prensa de actualización diaria de casos y defunciones de covid-19, que a las tres de la tarde de este jueves encabezará el titular de Salud.