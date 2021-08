Buscan jóvenes chamba de asesores en San Lázaro

Vestido con su mejor traje y corbata, uno negro que utilizó en su graduación, Gelasio Castro, de 26 años, espera afuera del edificio C de la Cámara de Diputados, donde desde el viernes los congresistas de la 65 Legislatura están recibiendo sus credenciales.

Cada que sale uno de ellos el joven egresado de la carrera de Derecho por la Universidad de Londres los aborda, entrega su currículum y ofrece sus servicios como asesor.

"Estoy entregando mi CV y mis datos a los diputados, quiero tener la oportunidad de trabajar en esta 65 Legislatura como asesor parlamentario. Me interesa mucho porque estoy muy enfocado en esta parte del trabajo legislativo, tengo esos conocimientos porque he tenido la oportunidad de hacer ese trabajo de forma externa elaborando iniciativas de ley, posicionamientos para tribuna, proposiciones con punto de acuerdo, entonces me gustaría tener la oportunidad de colaborar", explicó.

Como él, decenas de jóvenes han llegado a San Lázaro para buscar una oportunidad laboral. Algunos son recién egresados y otros ya tienen experiencia como asesores, como José Ricardo Estrada, quien a sus 25 años ya colaboró con la diputada de Morena Patricia Ortega Nájera.

"Estoy buscando una oportunidad de continuar en la 65 Legislatura, estuve ya como asesor de una diputada durante dos años. Me encargaba de proponer iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo, reformas constitucionales, trabajo en comisiones", expuso.

Ayer domingo, Ricardo cumplió su tercer día entregando su currículum a los nuevos legisladores.

"Llevo unos 10 diputados, algunos vienen con prisa, otros legisladores se toman más el tiempo para escucharte.

"Algunos se escuchan más interesados que otros, ya que no cuentan con alguien que los apoye, otros ya tienen equipo (...) les pido que me permitan entregarles mi currículum y sí ha habido algunos interesados", señaló.