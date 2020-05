Buscan predio para sepultar fallecidos por Covid-19 en Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, advirtió que lo peor del Covid-19 está por venir y reveló que tan solo la colonia Antonio Barona, una de las más pobladas de la capital del estado, tiene el 40% de su población contagiada por lo que el director de Panteones, Humberto Martínez Enríquez, confirmó que el Ayuntamiento analiza la adquisición de un predio para sepultar a los fallecidos por el virus.

Villalobos Adán declaró a la prensa que se viene una serie de muertes y subrayó que desafortunadamente las condiciones en el sector Salud no son las adecuadas, porque el tema de la pandemia es difícil.

"En este momento nuestras familias están viendo caer personas y tal pareciera que seguimos nuestras vidas, como si no pasara nada, y aunque estamos en una pandemia la gente se sigue moviendo", expresó el edil capitalino y confirmó que personal del ayuntamiento de Cuernavaca también han sufrido la pérdida de un ser querido por la pandemia.

Hasta el momento en Morelos se han registrado 368 casos confirmados, 274 casos sospechosos, 44 defunciones y 547 casos negativos.

En este sentido el titular de la Dirección de Panteones del ayuntamiento de Cuernavaca, Humberto Martínez Enríquez, informó que ante la posibilidad de un incremento de pacientes con Covid-19 platicaron con varios comisariados ejidales para comprar un terreno de 30 mil metros, especialmente para enterrar a pacientes que fallecieran por Covid-19.

Dijo que hay tres lugares disponibles que se encuentran en la colonia Flores Magón, en Santa María y en San Antón, y en caso de adquirir el predio se buscará que su capacidad sea para unas 15 mil tumbas debido a que los siete panteones que existen en la capital están saturados.

En un comunicado de prensa el ayuntamiento de Cuernavaca informó que en Morelos en las últimas 24 horas hay igual número de nuevos casos positivos, lo que representa que dos personas adquirieron esta enfermedad cada hora, mientras que en Cuernavaca, en el mismo periodo de tiempo, se registraron 23 nuevos positivos, lo que significa que un individuo se contagia cada 60 minutos.

El Comité Municipal de Contingencia Covid-19 (CMCC-19) afirmó que para detener la curva de crecimiento de brotes por esta enfermedad, es necesario que la población haga uso de cubrebocas en todo momento y desecharlo a la basura haciéndole más de dos cortes; lavarse las manos constantemente, aplicación de gel antibacterial, evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia.

Periodistas piden seguridad

Por su parte, un grupo de mujeres periodistas pidieron a las empresas de los medios de comunicación en el estado, otorgar medidas de seguridad necesarias para quienes dan cobertura a la pandemia del Covid-19, mientras que al sector Salud le solicitaron disponer de pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus en los integrantes del gremio periodístico y así garantizar la atención inmediata en hospitales.

En una carta expuesta al Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, la Red de Mujeres Periodistas de Morelos plantearon al gobierno del estado reforzar los controles sanitarios y garantizar la atención de quienes laboran en los medios de comunicación, porque al menos un reportero al parecer esta contagiado y en esa condición acudió a la conferencia de prensa en palacio de Gobierno.

En respuesta el Secretario de Salud afirmó que en la atención de los pacientes con Covid-19 no hay distingos y se tiene el mismo cuidado para tratar de vencer esta enfermedad.

Por cuanto a las medidas para disminuir los riesgos de contagio para los trabajadores de los medios de comunicación, Cantú Cuevas afirmó que se toman acciones prudentes y uno de ellos es realizar conferencias virtuales, y desde el jueves se redujo sustancialmente el número de reporteros en la sala de conferencia; hoy sólo acudieron tres reporteros a palacio de gobierno y el resto lo siguió vía internet.