Buscan que con cierre del 20% de estaciones el Metro sea más rápido

En entrevista con Denise Maerker, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explicó a detalle las dos medidas que anunció previamente para reducir las concentraciones y así los contagios de coronavirus Covid-19: cierre del 20% de estaciones del Metro y hoy no circula obligatorio para todos.

Dijo que con el cierre de las estaciones del Metro se busca que los trenes vayan más rápido, y así vayan liberando las estaciones más saturadas.

En el foro de En Punto, Noticiero de Televisa, Sheinbaum descartó arrestos, como en otros países, "porque no estoy de acuerdo, apuesto a la conciencia y sería prácticamente imposible", dijo.

"Lo que estamos haciendo es orientar a la población...hay gente que no reconoce el aislamiento físico, que es la única forma de evitar contagios", completó.

Normalmente, en el Metro de la Ciudad de México van 5 millones de personas; hoy van 890 mil usuarios, medido el día de hoy, dijo.

Sobre el Hoy no Circula, apuntó que quedan exentos trabajadores de la salud, personas con discapacidad y transporte de carga.

Aseguró que la Ciudad de México es la que más contagios reporta, "también aquí hacemos más pruebas, aquí hay más hospitales".

Sobre los hospitales, detalló que se tiene más del 30% de la capacidad instalada, pero algunos nosocomios ya tienen saturación.

Cierre de estaciones y Hoy no circula obligatorio

El cierre de estaciones de Metro, aún no anunciadas, fueron anunciadas previamente por la jefa de Gobierno para mitigar la propagación del Covid-19 ante la declaratoria de la fase 3 de esta contingencia en México.

Otra de las acciones que se aplicarán a partir del próximo jueves será el programa Hoy No Circula para todos los vehículos, sin importar el holograma. Esta medida excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad.

Cabe mencionar que el Sistema de Transporte Colectivo Metro convoca al público en general a usar cubrebocas en las instalaciones de este transporte.