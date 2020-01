Buscan Semar y Pemex prevenir robo en plataformas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que trabaja en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) para prevenir el robo en plataformas, el cual afecta la producción de la empresa del Estado.



En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex aseguró que el robo en plataformas ha disminuido considerablemente en el litoral de Tabasco y en la zona de Campeche, sin embargo aún buscan prevenir el robo de bombas que sirven para agilizar la producción petrolera.

"Ayer se inició un recorrido, plataforma por plataforma, entre la Semar y Pemex para ir determinando qué alternativas llevar a cabo para tratar de eliminar por completo este tipo de robos", dijo Octavio Romero.

Respecto a la participación de funcionarios de Pemex en el robo de plataformas, agregó que "no estamos descartando nada, es un tema que hay que investigar, seguramente se podrían dar situaciones de complicidad y la idea es que con este operativo que se está haciendo, a donde tope".

---Prestan atención especial a Guanajuato

Por su parte, el presidente López Obrador indicó que las instituciones de seguridad del país han comenzado un trabajo conjunto para disminuir los índices delictivos en Guanajuato, entidad donde, aseguró el mandatario, hay días en los que concentra hasta el 20 por ciento de los homicidios que ocurren en todo México.

"Hay una intervención especial en Guanajuato porque nos está significando Guanajuato mucha violencia y en particular muchos homicidios", dijo el mandatario, además de añadir que una estrategia similar se está siguiendo en Jalisco.

Agregó que si su gobierno actúa de manera coordinada se disminuirán los homicidios en esa región del país para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos.

El día de hoy López Obrador volvió a reiterar que su administración ha logrado disminuir delitos como el robo de combustible, sin embargo los homicidios persisten.

---Sin resultados esperados, en tema desaparecidos

Por otra parte, el titular del Ejecutivo Federal admitió que en materia de desapariciones su gobierno aún no obtiene los resultados esperados, por lo que seguirán trabajando para pacificar al país.

"Tenemos que reducir el número de homicidios y esto desgraciadamente va aparejado con desapariciones, es el trabajo que estamos haciendo", aseveró López Obrador.

Ayer lunes, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que durante el 2019 ocurrieron 5 mil 184 desapariciones, además de que hasta la fecha suman 61 mil 637 las personas desaparecidas en todo el país.

"Hay la instrucción de que se transparente toda la información que tenemos, que no se oculte absolutamente nada y vamos a seguir trabajando con ese propósito: que no haya desaparecidos, que no haya homicidios y delitos en general, que podamos vivir en paz", concluyó el Presidente.