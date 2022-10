Buscará PAN frenar reforma militar en Congresos estatales

A-AA+

La dirigencia nacional del PAN en su reunión con los dirigentes estatales de todo el país acordaron pedir a las y los legisladores locales que defiendan a México y no permitan que se prorrogue la fallida estrategia de seguridad y de la creciente militarización del país, que violenta la Constitución, rebasa las facultades del Ejército y va contra el mandato de miles de mexicanos que no están de acuerdo con ello.

"La dirigencia nacional y las dirigencias estatales de Acción Nacional hacen un llamado a nuestros legisladores locales, así como de otros partidos políticos, que formen parte de la verdadera oposición, a que voten en contra de esta reforma que prorroga la fallida estrategia de seguridad y militariza la Guardia Nacional", dijo Marko Cortés.

"Acción Nacional demostró su congruencia, consistencia y amor por México, a diferencia de los diputados morenistas y la mayoría de diputados del PRI, que al convertir la Guardia Nacional en militar y no civil como lo mandata la Constitución, solo provocarán la regresión de México a una dictadura igual que la que se vivía en los tiempos priistas", destacó.

Por ello, y a través de nuestros dirigentes estatales de Acción Nacional hizo un exhorto para que se preparen a proteger al país. México vive una de las peores escaladas de violencia; apenas la semana pasada fueron asesinados más de 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, y al día hay decenas de asesinatos relacionados con el crimen organizado.

"Solo las dictaduras tienen policías militares, las democracias tienen policías civiles. López Obrador prometió no militarizar al país y está haciendo todo lo contrario, incluso por ello colaboradores cercanos, pero no afines con esta estrategia, lo están dejando solo", expuso.

Los riesgos para la democracia a causa de que no contemos con una policía nacional civil son innumerables, porque además de exponer al Ejército y ponerlos a actuar en tareas que no les corresponden, los va a desgastar físicamente, pero sobre todo en percepción, siendo que ésta es una de las instituciones que más respeto le otorgan los mexicanos.

Acordaron ser consistentes en esta votación en los Congresos Locales y argumentar con eficacia en cada tribuna del país para generar una mayor conciencia sobre el tema.

Finalmente, a las y los dirigentes estatales, les exhortó a iniciar una campaña para que la sociedad esté informada sobre una reforma electoral que debilita a la democracia y a los organismos electorales, con el único fin de dar más poder a un solo hombre.