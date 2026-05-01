C. Sheinbaum acusa injerencia de embajador

Ciudad de México.- Ante las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura del embajador estadounidense Ronald Johnson sobre corrupción y extorsión en México.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que ningún embajador puede tener una "actitud injerencista" y comentó que no ha tenido comunicación con el diplomático estadounidense desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Cuando se dieron a conocer los cargos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el embajador Ronald Johnson celebró el combate a la corrupción y recalcó que combatir a los criminales es una prioridad compartida.

"La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos", dijo.

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El jueves de la semana pasada, el embajador Johnson sentenció que ni la corrupción ni la extorsión deben tener cabida, "si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser".