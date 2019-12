Cabal Peniche reconoce que dio recursos a la campaña de Madrazo contra AMLO en Tabasco

El expresidente Banco Unión-Cremi, Carlos Cabal Peniche, confirmó que a través de un fideicomiso aportó cinco millones de dólares en 1994 a la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, quien se enfrentó al aspirante del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en el programa Telereportaje que conduce el periodista Emmanuel Sibilla Oropeza, el empresario tabasqueño explicó que antes era común que el PRI pasará la "charola" a la iniciativa privada para financiar campañas electorales, y fue así como con recursos del banco que presidía se le entregaron 15 millones de dólares al candidato de ese partido a la presidencia de la República de ese año, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y posteriormente cinco millones a quien a raíz de su muerte lo suplió, Ernesto Zedillo Ponce de León.

"Pasaban la charola, las leyes en esos momentos, en cuanto al financiamiento de campañas no eran claras, se permitían muchas cosas", reveló.

Y agregó: "No fue a la mano, se hicieron fideicomisos dentro del banco y de esos fideicomisos están documentados y yo entregué la documentación después y todo eso; yo creo que más que ilegal se ocultaba, no se decía con claridad que apoyaban al partido los empresarios".

Cabal Peniche aseguró que durante la campaña presidencial de 1994 fue la única vez que sacó una credencial del PRI, afirmando que en aquellos tiempos era el único banquero que le apostó a Colosio, porque evidentemente todo el sector de banqueros apoyaba a Pedro Aspe, ya que fue un precandidato importante.

El empresario tabasqueño también confirmó que en el proceso electoral de 1994 para elegir al gobernador de Tabasco, su banco apoyó al entonces candidato priista, Roberto Madrazo Pintado, quien se enfrentó al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y lo hizo entregando cinco millones de dólares.

"Con mucho gusto formé el fideicomiso para apoyar al candidato Colosio, con mucho gusto, luego por supuesto que le entregué recursos también, se formó un fideicomiso y se le entregaron recursos a Zedillo, y luego también se hizo un fideicomiso para Roberto Madrazo, también cinco millones de dólares", refirió.

Cabal Peniche aseguró que aquellas cajas con pruebas presentadas por Andrés Manuel López Obrador, luego de perder contra Roberto Madrazo Pintado, sí contenían información real, es decir, que sí hubo dinero extraordinario para apoyar al PRI de Tabasco, el cual salió del Banco Unión.

"Por supuesto, a través del fideicomiso del banco, por supuesto que sí lo confirmo en estos momentos, eran los tiempos y yo entiendo que al presidente López Obrador no le gustara, él era oposición, pero así se hacían las cosas en aquellos momentos", apuntó.

"Realmente, Emmanuel, estaba documentado todo, como te digo, no era dinero a la mano, se hacía un fideicomiso, participaban empresarios, se metían los recursos al fideicomiso, se entregaba al partido", insistió en señalar Carlos Cabal Peniche.

Cabe recordar que el 5 de junio de 1995, sujetos desconocidos entregaron a López Obrador 45 cajas que contienen el archivo de la Secretaría de Finanzas del PRI en Tabasco, donde se encontraban documentos de las transacciones millonarias e ilegales entre el Banco Unión, de Cabal Peniche y el tricolor local y nacional.

En ese entonces Obrador acusó un fraude e inició movilizaciones y algunas acciones como fue el movimiento de resistencia civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Previamente, el 5 de septiembre de 1994, la Secretaría de Hacienda intervino el Banco Unión-Cremi por presuntos malos manejos en sus operaciones, mientras que las autoridades judiciales giraron orden de aprehensión en contra de su presidente, Carlos Cabal Peniche, quien se fuga del país, pero años más tarde fue detenido.