Cabeza de Vaca exige a Federación frenar violencia en estado

Ante la matanza registrada el sábado por parte de grupos armados contra la población civil de Reynosa, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hizo un llamado al gobierno federal a asumir su responsabilidad y dar una señal contundente de que no habrá espacios para tolerar ese tipo de violencia.

El sábado, un comando sembró el terror en esta frontera asesinando a 14 civiles en actos que, se presume, fueron al azar, lo que generó pánico entre población.

"Hago un llamado a la administración federal para que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad en el combate a quienes amenazan la seguridad, la salud y la estabilidad de todas las comunidades.

"Las organizaciones criminales deben recibir por parte del gobierno federal una señal clara, explícita y contundente de que no habrá espacios para la impunidad ni tolerancia ante sus reprobables conductas delictivas. En mi gobierno no habrá tregua para los violentos", expuso el mandatario estatal a través de un comunicado.

Anunció que giró instrucciones para esclarecer a la brevedad lo ocurrido y que se proceda contra los responsables.

"Se investiga ya el móvil de estos actos que afectaron de manera directa a la población civil, en colaboración con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado", aseguró García Cabeza de Vaca, quien también expresó su solidaridad con todas las familias de las víctimas.

"Mi gobierno les dará el apoyo necesario en estos momentos difíciles", reiteró.

Abaten a tres sujetos armados. Cuatro sujetos armados —entre ellos una mujer— que viajaban en una camioneta fueron abatidos por la policía estatal tras repeler una agresión a balazos en la colonia Loma Real, Reynosa.

Trascendió que las personas asesinadas podrían estar implicadas en los hechos registrados el sábado, cuando un comando mató a 14 personas.

La agresión se registró en la esquina de las calles Dinamarca y Argentina, donde los sujetos armados se encontraron de frente con los uniformados, a quienes recibieron a balazos. Los elementos de seguridad estatal respondieron para repeler la agresión, logrando anular a los delincuentes.

Los policías les aseguraron armas de fuego, cartuchos y fornituras. Los cuerpos de los pistoleros fueron trasladados al anfiteatro del servicio médico forense, donde continuarán con las investigaciones correspondientes.

Claman justicia. Familiares de Ángel Fernando Ruiz, una de las 14 víctimas de la matanza del sábado en Reynosa, exigieron justicia. El joven, de 19 años, se acababa de graduar como enfermero y era residente de Río Bravo, Tamaulipas.

"Exijo justicia para mi hermano. Él fue una de las víctimas inocentes por el crimen organizado y la violencia que invade a México", escribió en Facebook una joven quien dijo ser hermana de Ángel Fernando.