Cabeza de Vaca se deslinda de videos de hermanos de AMLO

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, negó que se encuentre detrás de la difusión de videos de hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo.

En respuesta a versiones periodísticas, afirmó en una carta: "Rechazo categóricamente el tener o haber tenido alguna participación directa o indirecta en la obtención, posesión y difusión de esos videos".

Los videos, difundidos por Carlos Loret de Mola en Latinus, han mostrado hasta ahora a dos de los hermanos del presidente recibiendo sobres con dinero en efectivo de las manos de David León. En el más reciente, León argumentó que se trataba de un préstamo y que el dinero era producto de "sus ahorros".

"No ejerzo la política desde la oscuridad ni con perversidad. Soy un convencido del debate, la crítica y la competencia basada en estrictos principios democráticos por lo que deploro a quien comete golpes bajos como la difusión anónima de dichos videos.

"Enfrento con verticalidad y honor las causas penales que se han interpuesto en mi contra. A la posible intencionalidad política de esos procedimientos he respondido con argumentos y pruebas, nunca con maniobras por debajo de la mesa", dijo Cabeza de Vaca.

"Rechazo terminantemente a quienes con filtraciones no solo difaman, sino buscan confrontar políticamente y confundir a la opinión pública", finalizó.

La oficia del gobernador precisó que el mandatario reprueba que los videos hayan sido grabados y filtrados, pero "de ninguna manera descalifica a los periodistas o critica a los medios que los difundieron".