"Cachitos de la rifa del avión que no se vendieron se cancelaron"

Luego de que se detectara la diferencia de un millón de billetes de lotería de la rifa del avión presidencial, del primer informe del 17 de septiembre y el último informe de ayer viernes, la Lotería Nacional informó que el millón de cachitos, que representa 500 millones de pesos se distribuyeron, pero no se vendieron por lo tanto se cancelaron siguiendo los procedimientos de la institución.

"Aclaración a @El_Universal_Mx el millón de cachitos que representa 500 millones de pesos se distribuyeron pero no se vendieron por lo tanto se cancelaron siguiendo los procedimientos de LN. Las cifras de la rifa presidencial dadas como cierre general del sorteo son las correctas", dijo la dependencia por medio de su de cuanta de Twitter.

Sin embargo, no aclaró porque el pasado 17 de septiembre, dos días después de la rifa, el entonces titular de la dependencia Ernesto Prieto Ortega informó que se vendieron 4 millones 685 mil 800 cachitos, para una venta total de 2 mil 342 millones 900 mil pesos por el sorteo.

Ayer viernes, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la actual directora de la Lotenal, Margarita González Saravia ofreció cifras diferentes con respecto al gran sorteo especial 235 en el cual se rifó el valor del avión presidencial TP01.

La funcionaria Informó que se vendieron 3 millones 647 mil 353 cachitos (billetes), a 500 pesos cada uno, por lo que se obtuvieron mil 823 millones 676 mil 500 pesos.

Es decir, que la diferencia entre un reporte y otro es de un millón 38 mil 447 boletos vendidos, mientras que la diferencia de recursos obtenidos es de 519 millones 223 mil 500 pesos.