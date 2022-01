Cae 6% la producción de autopartes en Querétaro

QUERÉTARO, Qro., enero 3 (EL UNIVERSAL).- El sector automotriz en el estado, uno de los motores económicos de mayor peso en Querétaro, redujo 6% su producción de autopartes, aseguró el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Renato Villaseñor.

"Llevamos un año completo con muchas situaciones adversas, pero considero que pese a esta caída el año al final terminó siendo un año bueno, con muchos aprendizajes, sí con muchas situaciones que no estábamos acostumbrados a tener, el tema de que no hay semiconductores, la crisis en la cadena de suministro por completo, primero de acero, aunque todavía está el acero muy alto, luego costos de transportación y costos logísticos", comentó.

En este sentido, precisó que los costos de los fletes de Asia a América han incrementado entre seis y siete veces, y a esto se han sumado problemas de abasto de resinas y empaque, que si bien han representado retos, afirmó que también ha ayudado a fortalecer las operaciones, pues todas las empresas instaladas en Querétaro han podido replantear sus operaciones para ser más eficientes y relocalizar proveeduría dentro de la región, lo cual hace depender menos de otras zonas del mundo y fortalecer la economía del estado.

Aunque las empresas han comenzado a relocalizar su proveeduría de manera local, reconoció que no es un proceso corto, pues desde que se hace un encuentro de negocios hasta que concluye ya con una orden de compra y se comienza a entregar, puede transcurrir un año aproximadamente.

"Lo que estamos haciendo es acercar a las empresas que hay en la región con las empresas del sector automotriz, tuvimos más de 250 citas en el mes pasado y consideramos que el tiempo aproximado es como de un año más o menos, el proceso para poder concretar la opción de compra", dijo.

Indicó que la región de Norteamérica, derivado de la escasez de semiconductores, dejó de producir durante este año 2.5 millones de autos, lo que representa alrededor del 15% de lo que se tenía planeado; lo que ocasionó que el sector de autopartes no lograra recuperar el ritmo que traía en 2019.

"Específicamente lo que se refiere a autopartes, no logramos recuperar los volúmenes que teníamos en 2019, pero vamos por buen camino, vamos trabajando bastante bien, no obstante que 15% de los vehículos no se produjeron, la realidad es que, si comparamos lo que se produjo en 2019 contra lo del 2021, nosotros sólo tenemos una caída de 6% en la fabricación de autopartes", detalló.

Esto quiere decir que Querétaro sí logró producir nuevas autopartes, lo que ayudará a que una vez que se vaya recuperando el ritmo de producción en la región, las empresas locales estarán fortalecidas para hacer frente a la demanda.

"Estamos hablando del mismo tipo de autopartes, pero de proyectos que vamos generando que se van consolidando en el estado y siguen siendo 85% de las autopartes que se fabrican en el estado se exportan a Estados Unidos", expresó.