Cae avioneta en Ozoltepec, Toluca

Otzolotepec, Méx.- Una aeronave marca Cirrus, modelo SR20, matrícula XB-NGT, de una escuela de aviación proveniente de Aguascalientes, se desplomó a 10 metros del panteón de la colonia Guadalupe Victoria, en Otzolotepec, tres personas fallecieron por el impacto reportado a las nueve de la mañana de este viernes.

El predio donde ocurrieron los hechos se ubica a tres kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), pero al no poder aterrizar en la pista, intentaron sin éxito hacerlo entre las milpas donde no hubo oportunidad de rescatar con vida a los tripulantes. Al lugar llegaron cinco ambulancias del Servicio de Urgencias Médicas del Estado de México (SUEM), pero no pudieron auxiliar a nadie.

También arribó personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el Ejército, la policía municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como una camioneta del Semefo.

La Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) aplicaron los protocolos de investigación dispuestos por normatividad aeronáutica nacional e internacional en el lamentable accidente de la aeronave.

Las autoridades indicaron que viajaban dos pasajeros y un tripulante; sin embargo, el aparato dejó de tener comunicación con la Torre de Control de Toluca, accidentándose en las cercanías de San Diego de Los Padres.

A unos metros del lugar del accidente se congregaron decenas de vecinos, quienes dijeron haber escuchado un zumbido, después observaron que entre las milpas, con más de dos metros de altura, se asomaba una parte del alerón y el empenaje de cola.

Sobre la calle de Abasolo, justo en el acceso principal del cementerio, quedó la deshecha aeronave. Los testigos señalaron que es la segunda vez que cae una avioneta en esta región; la primera fue hace ocho años, en Villa Santin.