Cae "Beto Coca", jefe de plaza de "La Barredora"

Tabasco.- Los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca lograron la detención de Humberto "N", alias "Beto Coca", de 46 años y su pareja Irasema "N" alias "La Señora" de 44 años.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que "Beto Coca" era uno de los principales generadores de violencia en la zona de la Chontalpa, jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal La Barredora.

Ambos fueron detenidos en el municipio de Centla en posesión de drogas por lo que les acusa de delitos contra la Ley General de Salud.

Ambos fueron capturados cuando circulaban en un vehículo Volkswagen Teramont de color gris, sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del citado municipio.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal y continuar con la carpeta de investigación.