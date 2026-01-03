Cae el "Betillo" en Morelia, por crimen de Hipólito Mora

Morelia, Mich.- Mientras circulaban por las calles de la colonia San Pascual, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Morelia, detuvieron este viernes a tres integrantes de una célula criminal del Cártel Michoacán Nueva Generación.

Entre los detenidos, está Roberto Cabrera González, "El Betillo" y/o "El Taquero", uno de los presuntos autores materiales del ataque armado en el que fue asesinado el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez y tres de sus escoltas.

Las áreas estatales y federales de seguridad confirmaron que entre las personas aseguradas está Roberto Cabrera González, "El Betillo", quien tiene órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio y Robo Calificado.

Además, que contaba con una ficha de búsqueda en la que la Fiscalía de Michoacán, ofrecía una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcionara información confiable que la llevara a su captura, tras el homicidio de Mora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El Betillo", es identificado como integrante de la organización Los Viagras que, desde hace dos años hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y junto con Los Blancos de Troya, conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Entre el armamento que los oficiales municipales les aseguraron está una ametralladora Minimi 7.62 y tiros útiles para esta arma de alto poder.

Con la detención de El Betillo, suman dos las caídas de presuntos involucrados en el asesinato de Mora Chávez y tres de sus escoltas, perpetrado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio de Buenavista, el 29 de junio del 2023.