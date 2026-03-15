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Cae el Comandante Callejas, en Tlaxcala

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Cae el Comandante Callejas, en Tlaxcala

Ciudad de México.- Fuerzas federales y del Estado de México detuvieron en Tlaxcala a José Armando "N", alias "Comandante Callejas", un objetivo prioritario de las autoridades mexiquenses identificado como presunto líder de una célula delictiva de La Familia Michoacana dedicada a la extorsión en varios municipios de la entidad.

Derivado de una denuncia ciudadana, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Ejército, Guardia Nacional, junto con fiscalía y Policía Estatal, ambas del Estado de México, ubicaron al "Comandante Callejas" en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde se le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de extorsión, informó este sábado el gabinete de seguridad de México.

A través de un comunicado, precisó que en seguimiento a una denuncia ciudadana en la que se reportaba que un sujeto exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio, se realizaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto generador de violencia.

En seguimiento a la información, los efectivos desplegaron un operativo en San Juan Totolac, donde se detuvo a José Armando "N", quien inició su carrera delictiva hace más de 20 años en los tianguis de la zona oriente del Estado de México, en donde se encargaba del cobro de piso.

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Según autoridades, esta persona ha sido colaborador de Josué Ramírez Carrera, alias "Tuerto" y/o "Colibrí", operador financiero de los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, máximos líderes de la organización La Familia Michoacana, con principal operación en Guerrero, Estado de México y Michoacán. José Armando "N" era líder de una célula delictiva de Michoacán, dedicada a la extorsión y robo de hidrocarburo, entre otros.

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